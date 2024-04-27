Опасность атаки беспилотников объявили в российском регионе

Губернатор Старовойт: в Курской области объявлена опасность атаки БПЛА

В Курской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

Он призвал жителей проявлять бдительность. Глава региона подчеркнул, что силы и средства противовоздушной обороны (ПВО) приведены в готовность для отражения возможной атаки.

Ранее Старовойт сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселки Теткино и Новый Путь Глушковского района, а также село Горналь Суджанского района. Он отметил, что беспилотные летательные аппараты (БПЛА) были обезврежены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В результате обстрела никто не пострадал. Губернатор добавил, что ВС России нанесли ответные удары по выявленным позициям ВСУ.