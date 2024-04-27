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23:38, 27 апреля 2024Культура

Адвокат заявил о госпитализации Харви Вайнштейна

Адвокат Айдала: Харви Вайнштейна госпитализировали из-за проблем со здоровьем

Фото: Reuters

Осужденного американского кинопродюсера Харви Вайнштейна госпитализировали в больничное отделение тюрьмы «Бельвью» в Нью-Йорке. Об этом сообщил его адвокат Артур Айдала в беседе с агентством Associated Press.

Айдала подчеркнул, что Вайнштейна госпитализировали из-за серьезных проблем со здоровьем. Сейчас продюсер сдает всевозможные анализы. «В плане здоровья у него что-то вроде крушения поезда», — заявил юрист.

Ранее суд отменил приговор Харви Вайнштейну. Отмечается, что приговор, вынесенный в 2020 году в отношении продюсера, требует пересмотра

В феврале 2020 года Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы за изнасилование и принуждение к оральному сексу. Позже к сроку было добавлено еще 16 лет.

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      Марина Совина
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