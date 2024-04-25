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18:11, 25 апреля 2024Культура

Суд отменил приговор обвиненному в сексуальных преступлениях Харви Вайнштейну

Суд отменил приговор Вайнштейну и постановил провести новое разбирательство

Фото: Etienne Laurent / Reuters

Суд в Нью-Йорке, США, отменил приговор обвиненному в сексуальных преступлениях американскому кинопродюсеру Харви Вайнштейну. Об этом сообщается в Telegram-канале «Bild на русском».

Согласно заявлению суда, приговор, вынесенный в 2020 году в отношении продюсера, требует пересмотра. «Суд первой инстанции допустил ошибку, признав показания о не предъявленном обвинении, якобы имевшем место ранее сексуальном поведении в отношении лиц, не являющихся истцами по основным преступлениям», — говорится в документе.

Также было принято постановление о проведении нового разбирательства по делу Вайнштейна.

Ранее американская актриса и обладательница премии «Оскар» за роль в фильме «Великая Афродита» Мира Сорвино рассказала, что лишилась карьеры по вине Харви Вайнштейна.

Обвинения в адрес кинопродюсера впервые прозвучали в 2017 году со страниц The New York Times. Тогда издание писало о многих молодых актрисах и подчиненных шоумена, пострадавших за последние 30 лет. Позже свои истории отношений с Вайнштейном рассказали более 80 женщин, в том числе Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек.

В феврале 2020 года Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы за изнасилование и принуждение к оральному сексу. Позже к сроку было добавлено еще 16 лет.

ЖЗЛ
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