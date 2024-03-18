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16:32, 18 марта 2024Культура

Оскароносная актриса рассказала о прекращении карьеры по вине Вайнштейна

Актриса Сорвино заявила, что Вайнштейн лишил ее карьеры из-за отказа в сексе
Мира Сорвино

Мира Сорвино. Фото: Carlo Allegri / Reuters

Американская актриса и обладательница премии «Оскар» за роль в фильме «Великая Афродита» Мира Сорвино рассказала, что лишилась карьеры по вине кинопродюсера Харви Вайнштейна. Ее слова приводит People.

«Какое-то время у меня было множество чудесных предложений, а потом карьеру заморозил Харви Вайнштейн. После 1998 года я перестала сниматься в фильмах больших студий», — поведала артистка.

Она призналась, что бойкоты со стороны киностудий начались после того, как она в третий раз отказала медиаменеджеру в предложении заняться сексом. По словам Сорвино, она не сразу поняла, что лишилась карьеры: «Я перестала быть жизнеспособной актрисой. Все еще снималась в инди-фильмах, в телепроектах, но было так трудно».

Актриса добавила, что теперь смысл ее жизни заключается в ее семье, а также деятельности в качестве посла доброй воли ООН по проблемам торговли людьми.

Обвинения в адрес Вайнштейна впервые прозвучали в 2017 году со страниц The New York Times. Тогда издание писало о многих молодых актрисах и подчиненных шоумена, пострадавших за последние 30 лет. Позже свои истории отношений с продюсером рассказали более 80 женщин, в том числе Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек.

В феврале 2020 года Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы за изнасилование и принуждение к оральному сексу. Позже к сроку было добавлено еще 16 лет.

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      Анастасия Астахова
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