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23:15, 23 февраля 2023Культура

Вайнштейна приговорили к дополнительным 16 годам заключения за изнасилование

Variety: кинопродюсер Вайнштейн получил дополнительных 16 лет тюрьмы за изнасилование
Харви Вайнштейн

Харви Вайнштейн. Фото: Reuters

Американский кинопродюсер Харви Вайнштейн, отбывающий срок за сексуальные преступления, получил 16 дополнительных лет тюремного заключения по обвинению в изнасиловании. Об этом пишет Variety.

В результате первого судебного процесса, проходившего в Нью-Йорке, кинопродюсера в феврале 2020 года приговорили к 23 годам тюрьмы за изнасилование и принуждение к оральному сексу.

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23 февраля, в четверг, приговор в отношении Вайнштейна вынес суд в Лос-Анджелесе в штате Калифорния. Его обвиняли в изнасиловании женщины, названной в деле «Джейн Доу», без указания настоящего имени. Variety отмечает, что ей может быть модель из европейской страны.

Издание подчеркивает, что вынесенный приговор означает, что 70-летний продюсер проведет в заключении остаток жизни.

Ранее Вайнштейна признали виновным еще в одном изнасиловании. Тогда телеканал CNN заявил, что продюсер совершил действия сексуального характера в отношении модели из Италии в 2013 году.

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Марина Совина
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