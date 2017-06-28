Бывшего солиста «Иванушек International» подключили к аппарату вентиляции легких

Бывший участник российской поп-группы «Иванушки International» Олег Яковлев попал в больницу с двусторонней пневмонией. Об этом пиар-менеджер музыканта сообщила телеканалу РЕН ТВ в среду, 28 июня.

По словам представительницы Яковлева, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Состояние 47-летнего артиста оценивается как тяжелое.

В мае сообщалось, что трио «Иванушки International» отказали во въезде на Украину из-за посещения Крыма. Участник группы Андрей Григорьев-Аполлонов заявил, что в этом виноват его коллега Кирилл Андреев, который «ездил в Ялту на спортивный турнир по хоккею».

Яковлев выступал в составе «Иванушек International» с 1998 года. В 2013-м певец ушел из коллектива ради сольной карьеры. Выпустил синглы «Позвонишь мне после трех шампанского» и «Танцуй закрытыми глазами», а также клипы на них.