Певицу МакSим экстренно госпитализировали на отдыхе в Турции

Российскую певицу Марину Максимову, известную под псевдонимом МакSим, госпитализировали в Турции из-за боли в области живота, после чего перевезли в Москву. Об этом сообщает dni.ru в понедельник, 29 мая.

Врачи диагностировали у исполнительницы гастрит. «Она в этот момент отдыхала в Турции. Пришлось досрочно возвращаться в Россию. Здесь Марину положили в больницу, но переживать не стоит, она идет на поправку», — объяснила представительница МакSим.

Певица отменила майские концерты. Из-за недуга она также пропустила вручение премии музыкального телеканала RU.TV.

33-летняя МакSим — обладательница 13 статуэток «Золотой граммофон». Она записала такие хиты, как «Знаешь ли ты», «Мой рай», «Заведи», «Не отдам», «Ветром стать», «Отпускаю» и «Прохожий». В дискографии певицы пять студийных альбомов. Последняя пластинка, «Хорошо», вышла в 2015 году.