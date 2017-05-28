Кобзон выступил в Луганске в честь Дня пограничника

Народный артист СССР, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Иосиф Кобзон выступил в Луганске с концертом, посвященным Дню пограничника. Об этом в воскресенье, 28 мая, сообщает РИА Новости.

Певец отметил, что санкции его не пугают, и он намерен и в будущем приезжать с концертами в Донецк и Луганск.

«Я удивлен моим коллегам, которые, испугавшись санкций, не хотят приезжать сюда. Им Майами ближе, чем Донбасс. Я же считаю, что долг, особенно если это моя родина, я родился на этой земле, быть с теми людьми, которые находятся в сложных, экстремальных ситуациях. Я думаю, что я могу сделать и как могу выступить, чтобы поблагодарить этих мужественных людей», — сказал Кобзон.

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По словам артиста, он не подбирает особый репертуар для выступлений в Донбассе. «То, что я пою в России, то я пою и в Донбассе, может, чуть-чуть добавляю тематику военно-освободительную», — пояснил он.

После концерта представители министерства госбезопасности самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), в чьем подчинении находятся пограничники, вручили Кобзону знак руководителя службы пограничной охраны «За особые заслуги».

В марте сообщалось, что Кобзон планирует выступить с концертами в Донецке и Луганске в мае в рамках песенного фестиваля.

Кобзон регулярно ездит с концертами в ДНР и ЛНР. Из-за своей позиции по Украине артист был включен в черный список Евросоюза, а Киев закрыл ему въезд на территорию страны.

Иосиф Кобзон — российский эстрадный певец. Он родился в Донецкой области. Герой Труда России, народный артист СССР. В 2015-м году ему было присвоено звание Героя ДНР. Летом 2016 года исполнителю вручили паспорт гражданина Донецкой народной республики.