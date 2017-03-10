Кобзон отправится в Донбасс с концертами

Народный артист СССР, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Иосиф Кобзон в мае поедет в Донбасс с новыми выступлениями. Об этом он сообщил ТАСС в пятницу, 10 марта.

Певец рассказал, что проведет концерты в Донецке и Луганске. «Там будет песенный фестиваль», — отметил он.

Кобзон добавил, что в рамках своих поездок в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) «обязательно посещает детские и школьные учреждения».

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Кобзон регулярно ездит с концертами в ДНР и ЛНР. Из-за своей позиции по Украине артист был включен в черный список Евросоюза, а Киев закрыл ему въезд на территорию страны.

Иосиф Кобзон — российский эстрадный певец. Он родился в Донецкой области. Герой Труда России, народный артист СССР. В 2015-м году ему было присвоено звание Героя ДНР. Летом 2016 года исполнителю вручили паспорт гражданина Донецкой народной республики.