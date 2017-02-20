В «Единой России» опровергли информацию о двойном гражданстве Кобзона

В «Единой России» не видят повода говорить о наличии двойного гражданства у депутата Госдумы певца Иосифа Кобзона (ЕР). Об этом заявил первый замруководителя Центрального исполкома партии Константин Мазуревский, передает в понедельник, 20 февраля, «Интерфакс».

«Кобзон Иосиф Давыдович не является гражданином иностранного государства по причине того, что [самопровозглашенная] Донецкая народная республика государством не является», — пояснил Мазуревский. Он также указал на необходимость видеть разницу между признанием отдельных документов и международным признанием государства.

Таким образом представитель ЕР прокомментировал сообщения некоторых СМИ о том, что нижней палате парламента необходимо заняться «двойным гражданством» Кобзона, который является обладателем паспорта ДНР.

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18 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании в РФ документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Действительными в России признаются в том числе удостоверения личности и свидетельства о рождении, документы об образовании, квалификации, заключении и расторжении брака, свидетельства о регистрации транспортных средств и регистрационные знаки, выданные на территориях данных районов.

В Кремле подчеркнули, что указ российского лидера соответствует международным правовым нормам и не противоречит минским соглашениям.

16 февраля президиум политсовета Московского отделения ЕР лишил бывшего депутата ГД певицу Марию Максакову членства в партии. Причиной для принятия данного решения стали данные о том, что Максакова обладает гражданством Германии. В тот же день стало известно о лишении членства КПРФ супруга Максаковой — бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. В партии уточнили, что Вороненков автоматически перестал быть членом КПРФ после того, как получил гражданство Украины.

Иосиф Кобзон — советский и российский эстрадный певец, родился в Донецкой области. Артист регулярно посещает ДНР и ЛНР. Из-за своей позиции по Украине он был включен в черный список Евросоюза, а Киев закрыл ему въезд на территорию страны. Летом 2016 года Кобзону вручили паспорт ДНР.