Кобзон предложил заставить каналы транслировать патриотические программы

Российский эстрадный певец Иосиф Кобзон считает, что необходимо обязать российские телеканалы и радиостанции транслировать патриотические музыкальные передачи. Об этом он рассказал ТАСС.

По словам артиста, для этого каналам необходимо выделить достаточное государственное финансирование.

«В регионах есть коллективы, художественная самодеятельность возрождается кое-где. Но нужно политическое решение, чтобы дать им возможность, нужно финансировать каналы должным образом и заставить их передавать качественный продукт», — заявил Кобзон.

Он отметил, что подобная система действует во Франции, где законом установлен минимум в 80 процентов отечественной продукции на телевидении и радио.

«Нам тоже нужен такой закон, потому что нечего слушать», — добавил певец.

В четверг сообщалось, что депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» Олег Нилов призвал поддержать российский аналог «Евровидения» — музыкальный конкурс «Добровидение», одним из создателей которого является Кобзон.

Ранее, в марте, когда стало известно о планах Службы безопасности Украины закрыть въезд в страну российской участнице «Евровидения-2017» Юлии Самойловой, артист призвал бойкотировать международный конкурс и «не позориться, не ехать с протянутой рукой к этим американским марионеткам».