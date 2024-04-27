Таджикистан рекомендовал своим гражданам не выезжать в Россию. Что происходит на границе?

МИД Таджикистана рекомендовал гражданам не выезжать в Россию без необходимости

МИД Таджикистана дал рекомендацию своим гражданам временно не выезжать в Россию. Об этом сообщается на сайте ведомства.

МИД Таджикистана назвал рекомендацию временной

В министерстве уточнили, что рекомендация воздержаться от поездок в Россию носит временный характер.

Министерство иностранных дел Республики Таджикистан рекомендует гражданам страны временно воздержаться от поездок на территорию России на всех видах транспорта без острой необходимости МИД Таджикистана

Кроме того, рекомендация об отказе от поездок в Россию на сайте ведомства названа срочной.

Ранее в республике обеспокоились проблемами на границе России

Накануне заместитель главы таджикского ведомства Содик Имоми заявил, что страна обеспокоена проблемами с пересечением границы с Россией, на которые жалуются граждане республики. Однако он не уточнил, по каким причинам людям отказывают во въезде в Россию.

В свою очередь официальный представитель российского МИД Мария Захарова объяснила, что сложности на переходе границы Казахстана с Россией, с которыми столкнулись граждане Таджикистана, связаны с повышенными мерами безопасности из-за угроз теракта. Она подчеркнула, что данные о числе застрявших у погранпереходов автомобилей преувеличены.

Сообщалось о сотнях человек, застрявших на границе

25 апреля агентство «Азия-Плюс» написало, что сотни таджикских граждан на несколько дней застряли на контрольно-пропускном пункте (КПП) «Саргарчин» на границе Южно-Уральского региона Казахстана и Оренбургской области.

Около 1000 таджиков не впускают в Россию. Мы застряли между Казахстаном и Россией. Другим гражданам разрешают, только таджиков не пускают. Около 180 машин, большинство с таджикскими номерами. В каждой машине от 5 до 10-12 пассажиров, большинство из которых женщины и дети гражданин Таджикистана

Отмечается, что минимум трое таджикских мигрантов сообщили изданию, что проблемы на границе наблюдаются с 22 апреля. По словам самих граждан Таджикистана, пограничники допрашивают каждого по отдельности и проверяют их мобильные телефоны.

Ужесточение пропуска в Россию связывали с терактом в «Крокусе»

В конце марта Министерство труда, миграции и занятости населения Таджикистана зафиксировало отток трудовых мигрантов из России после теракта в «Крокус Сити Холле». По данным заместителя министра труда страны Шахнозы Нодири, представительство ведомства в России принимает много звонков. По ее мнению, большинство обращений связаны с боязнью граждан Таджикистана, а не с жалобами на притеснения.

Теракт в красногорском «Крокусе» произошел 22 марта. Террористы открыли огонь по посетителям концерта группы «Пикник», после чего подожгли концертный зал.