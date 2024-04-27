В МИД объяснили сложности на переходе границы с Казахстаном

МИД: сложности на переходе границы с Казахстаном связаны с угрозами теракта

Сложности на переходе границы Казахстана с Россией, с которыми столкнулись граждане Таджикистана, связаны с повышенными мерами безопасности из-за угроз теракта. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, соответствующее заявление опубликовано на сайте дипломатического ведомства.

«Ситуация на сухопутных участках российско-казахстанской границы, где осуществляется пропуск иностранных граждан, связана с повышенными мерами безопасности, которые российская сторона обязана предпринимать по следам масштабного теракта 22 марта в "Крокус Сити Холле" и в связи с сохранением террористической угрозы», — говорится в сообщении.

Дипломат добавила, что информация о количестве «застрявших» у погранпереходов автомобилей преувеличена.

Ранее глава МИД Таджикистана Содик Имоми пожаловался послу России в Душанбе Семену Григорьеву на проблемы трудовых мигрантов с пересечением российской границы. До этого сообщалось, что на границе застряли сотни трудовых мигрантов.