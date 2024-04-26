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13:55, 26 апреля 2024Бывший СССР

Таджикистан обеспокоился проблемами при пересечении границы его гражданами

МИД Таджикистана обеспокоен проблемами при пересечении границы РФ его гражданами
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Душанбе обеспокоен проблемами, с которыми сталкиваются граждане Таджикистана при пересечении российской границы. Об этом сообщил сотрудник департамента информации МИД республики, передает РИА Новости.

«Таджикская сторона выразила обеспокоенность проблемами, с которыми в последние несколько недель сталкиваются граждане Таджикистана при пересечении госграницы РФ. [Замглавы таджикского МИД Содик] Имоми довел это до сведения посла России [в Душанбе Семена] Григорьева», — проинформировал он.

Кроме того, были затронуты вопросы дальнейшего укрепления и расширения взаимодействия Таджикистана и России в различных направлениях, добавил сотрудник департамента.

Ранее российский МИД поблагодарил правительство и народ Таджикистана за сочувствие и помощь в расследовании теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Помимо этого, заместители министров иностранных дел государств обсудили дальнейшее развитие укрепления отношений, а также международную и региональную повестку.

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      Кристина Есикова
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