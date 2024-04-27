Таджикистан порекомендовал своим гражданам не выезжать в Россию

Таджикистан порекомендовал своим гражданам временно не выезжать в Россию

Таджикистан порекомендовал своим гражданам временно не выезжать в Россию. Об этом заявили в МИД республики, пишет ТАСС.

«Министерство иностранных дел Республики Таджикистан рекомендует гражданам страны временно воздержаться от поездок на территорию России на всех видах транспорта без острой необходимости», — сказано в сообщении внешнеполитического ведомства страны.

Ранее Таджикистан выразил обеспокоенность проблемами, с которыми сталкиваются последние несколько недель граждане республики при пересечении российской границы. В ведомстве не уточнили, по каким причинам людям отказывают во въезде в Россию.

25 апреля агентство «Азия-Плюс» сообщило, что сотни таджикских граждан на несколько дней застряли на контрольно-пропускном пункте (КПП) «Саргарчин» на границе Южно-Уральского региона Казахстана и Оренбургской области. Позднее в МИД РФ заявили, что сложности на границе связаны с повышенными мерами безопасности из-за угроз теракта.