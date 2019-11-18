Возлюбленной экс-солиста «Иванушек» дали месяц на выселение из его квартиры

Александра Куцевол, бывшая возлюбленная покойного экс-солиста «Иванушек International» Олега Яковлева, должна до конца года выехать из его московской квартиры. Согласно завещанию артиста, недвижимость переходит в собственность его друга — актера Романа Радова, пишет «Комсомольская правда».

В настоящее время Куцевол живет в квартире артиста на Дербеневской набережной стоимостью более 20 миллионов рублей. Если Александра не освободит жилплощадь до нового года, ее могут выселить в принудительном порядке. Куцевол была возлюбленной и продюсером Яковлева, но не была его законной супругой. Соответственно, она не имеет права претендовать на имущество артиста.

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Радов предлагал Александре свою квартиру, поскольку за годы жизни в столице она так и не обзавелась собственным жильем. Однако Куцевол отказалась и пыталась незаконно оформить недвижимость Яковлева на себя. Сначала она пробовала добиться признания его невменяемым, затем подделала документ о заключении брака. Тогда адвокат Радова сделал запрос в Минюст и выяснил, что бракосочетания не было.

Бывший участник группы «Иванушки International» Олег Яковлев скончался в июне 2017 года. Врачи диагностировали у него двустороннюю пневмонию.

В октябре 2019 года племянница Яковлева Татьяна в ходе программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым обвинила Куцевол в смерти дяди. Татьяна утверждала, что Александра отключила Олега Яковлева от аппарата искусственной вентиляции легких.

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