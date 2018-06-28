Рыжий из «Иванушек» заявил об ответственности за смерть членов группы

Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов заявил, что испытывает чувство ответственности за гибель двух бывших участников коллектива: Игоря Сорина и Олега Яковлева. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Мир».

«Они сначала покидали коллектив, а потом погибали. Игорь погиб через год, а Олег — через четыре. Он почти успел записать музыкальный альбом. У него уже была своя другая жизнь, и я не мог проследить и сказать: "Что ты делаешь? Зачем ты гробишь здоровье свое?" По-хорошему, конечно, мы все ответственны за произошедшее, потому что я привел Игоря Сорина в коллектив, мы выбрали Олега. Я чувствую какую-то ответственность за это», — признался Григорьев-Апполонов.

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Исполнитель подчеркнул, что все представители шоу-бизнеса должны быть обеспокоены гибелью одного из них. Он добавил, что за смертью Яковлева последовала кончина сестры Григорьева-Апполонова, которая работала в «Иванушках International» в качестве художницы по костюмам. «Я полгода был в запое. Это был для меня большой удар, самый сложный год в моей жизни, я сам еле выжил. Я не ожидал, что буду так страдать. Думал, я толстокожий», — признался музыкант.

Олег Яковлев скончался 29 июня 2017 года на 48-м году жизни в больнице, куда был госпитализирован с двусторонней пневмонией. Он выступал в составе «Иванушек International» с 1998 по 2013 год, после чего покинул группу ради сольной карьеры. Игорь Сорин умер в возрасте 28 лет в 1998 году после падения с балкона шестого этажа.

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