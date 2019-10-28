Малахов рассказал о борьбе за квартиру покойного солиста «Иванушек»

Родственники и друзья скончавшегося в 2017 году экс-солиста «Иванушек International» Олега Яковлева ведут борьбу за принадлежавшую артисту квартиру на Дербеневской набережной в Москве. Детали конфликта раскрыли в программе «Прямой эфир» с Андреем Малаховым, которая выходит на телеканале «Россия 1». Запись опубликована на канале передачи в YouTube.

Журналисты выяснили, что квартиру оценочной стоимостью около 20 миллионов рублей Яковлев завещал своему другу, артисту Роману Радову. Несмотря на это, гражданская жена музыканта Александра Куцевол отказалась передать ему недвижимость. Адвокату Радова пришлось вскрывать квартиру в присутствии сотрудников полиции и телеканала «Россия 1». Слесарь сменил замки входной двери и передал ключи юристу. Куцевол в момент вскрытия находилась за границей.

Спустя несколько дней бывшая возлюбленная Яковлева вернулась в Москву и также взломала дверь с помощью слесаря и в присутствии правоохранителей. Женщина до сих пор прописана в квартире, поэтому формально имеет право там находиться.

В ходе программы также была обнародована информация о переводе в собственность Куцевол квартиры в Черногории, в свое время приобретенной Яковлевым. В нотариальном бюро города Херцег-Нови, где расположены апартаменты, журналистам рассказали, что недвижимость была переоформлена на имя Куцевол на основании представленного ею свидетельства о заключении брака с Яковлевым. Документ был якобы выдан в Сербии, но его подлинность вызывает сомнения у племянницы певца Татьяны Яковлевой.

Ранее, осенью 2018-го, Александра Куцевол требовала признать скончавшегося гражданского супруга невменяемым, а его завещание — недействительным.

Олег Яковлев умер 29 июня на 48-м году жизни в больнице, куда был госпитализирован с двусторонней пневмонией. Он выступал в составе «Иванушек International» с 1998 года. В 2013-м певец ушел из коллектива ради сольной карьеры. Выпустил синглы «Позвонишь мне после трех шампанского» и «Танцуй закрытыми глазами», а также клипы на них.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru