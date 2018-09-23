Вдова покойного солиста «Иванушек» потребовала признать его сумасшедшим

Гражданская жена скончавшегося в 2017 году экс-солиста «Иванушек International» Олега Яковлева Александра Куцевол потребовала признать певца невменяемым, а его завещание — недействительным. Об этом сообщает StarHit.

Куцевол уже восемь месяцев оспаривает в суде составленное Яковлевым незадолго до смерти завещание, согласно которому его имущество, включая несколько квартир, машину и счета на 200 миллионов рублей, отошло племяннице певца Татьяне и его университетскому другу Роману.

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Кроме того, 18 сентября гражданская супруга певца заявила, что в 2013-м они с Яковлевым тайно поженились в ЗАГСе сербского города Чачак, и представила свидетельство о браке, а также выписку из регистрационной книги. Племянница покойного при этом сомневается в подлинности документа и утверждает, что в МИД России ей не подтвердили информацию о регистрации брака Яковлева и Куцевол.

Олег Яковлев умер 29 июня на 48-м году жизни в больнице, куда был госпитализирован с двусторонней пневмонией. Он выступал в составе «Иванушек International» с 1998 года. В 2013-м певец ушел из коллектива ради сольной карьеры. Выпустил синглы «Позвонишь мне после трех шампанского» и «Танцуй закрытыми глазами», а также клипы на них.

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