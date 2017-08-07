Яковлева из «Иванушек» похоронили

Бывшего солиста поп-группы «Иванушки International» Олега Яковлева похоронили в Москве на Троекуровском кладбище. Об этом в понедельник, 7 августа, сообщает РИА Новости.

На церемонию пришли родственники и близкие друзья певца, в частности продюсер Игорь Матвиенко. Всего на похоронах присутствовали около 20 человек.

Могилу, в которую погрузили урну с прахом Яковлева, украсили еловыми ветками и белыми хризантемами. Отмечается, что артиста проводили в последний путь долгими аплодисментами.

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Ранее, 31 июля, гражданская жена исполнителя Александра Куцевол объяснила, с чем связана задержка с похоронами. Она рассказала, что хочет установить Яковлеву памятник на закрытом Ваганьковском кладбище, для чего нужно разрешение правительства Москвы.

Олега Яковлева кремировали 1 июля на Троекуровском кладбище. Он скончался 29 июня на 48-м году жизни в больнице, куда был госпитализирован с двусторонней пневмонией.