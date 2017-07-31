Вдова Яковлева из «Иванушек» объяснила месячную задержку с захоронением

Прах бывшего вокалиста поп-ансамбля «Иванушки International» Олега Яковлева уже месяц не могут захоронить. Об этом в понедельник, 31 июля, РИА Новости сообщила вдова певца Александра Куцевол.

«Мы уже месяц занимаемся вопросом захоронения Олега на Ваганьковском кладбище. Кладбище закрытое, для этого нужно разрешение правительства Москвы», — рассказала она.

Куцевол подчеркнула, что проблему нужно решить до того, как пройдет 40 дней с момента смерти. «Сейчас мы ждем ответа от властей и надеемся, что нам посодействуют. С ходатайствами обращались продюсерский центр Игоря Матвиенко, народные и заслуженные артисты», — поведала вдова певца.

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Отмечается, что вопросом также занимается певица Диана Гурцкая, которая направила обращение руководителю столичного департамента торговли и услуг Алексею Немерюку.

Куцевол добавила, что нужен небольшой участок земли под памятник. «К Олегу хотят прийти поклонники, люди пишут постоянно, спрашивают», — отметила она.

Яковлева кремировали 1 июля на Троекуровском кладбище. Он умер 29 июня на 48-м году жизни в больнице, куда был госпитализирован с двусторонней пневмонией.