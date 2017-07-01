Культура
 

В Москве простились с Яковлевым из «Иванушек»

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В Москве на Троекуровском кладбище прошла церемония прощания с музыкантом Олегом Яковлевым, бывшим солистом поп-группы «Иванушки International». Об этом сообщает РИА Новости.

Попрощаться с артистом, в частности, приехали певица Катя Лель и участник «Иванушек» Андрей Григорьев-Апполонов.

«У нас были очень теплые отношения. Он был невероятно талантливым человеком, с потрясающим тембром голоса. В свои 47 лет он выглядел на 30 максимум, потому что был в потрясающей форме. Конечно, я понимаю, что жизнь артиста — непростая штука, тем более 15 лет быть в группе "Иванушки International", быть в топе, иметь насыщенную творческую жизнь. Правильно говорят, что артисты сгорают, отдают всех себя», — сказала Катя Лель.

Олег Яковлев — российский поп-певец. Солистом «Иванушек» он стал в марте 1998 года после того, как коллектив покинул Игорь Сорин. Популярность Яковлеву принесли хиты «Тополиный пух», «Снегири», «Золотые облака», «Безнадега точка ру». В 2013 году он ушел из коллектива ради сольной карьеры. Артист сыграл эпизодические роли в фильмах «Сто дней до приказа», «Первый скорый» и «День выборов».

В конце июня 2017 года исполнитель был госпитализирован с диагнозом «двусторонняя пневмония» и скончался в одной из московских больниц на 48-м году жизни.

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