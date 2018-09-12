Рыжий из «Иванушек» прошел обследование на рак

Российский музыкант Андрей Григорьев-Апполонов прошел онкологическое обследование в южнокорейской столице. Об этом он рассказал в своем Instagram.

По его словам, отправиться в Сеул он решил из-за того, что находился неподалеку — во Владивостоке. Там он давал концерт, после которого у него выдалось три выходных.

«Прошел медицинское обследование на онкологию и раковые клетки — абсолютно здоров! За 20 минут мне восстановили позвоночник совершенно безболезненной, несуществующей в России процедурой "нейропластика"», — заявил солист группы «Иванушки International».

29 июня 2017 года на 48-м году жизни скончался Олег Яковлев, коллега Аполлонова по коллективу. Он умер в больнице, куда был госпитализирован с двусторонней пневмонией. Он выступал в составе «Иванушек International» с 1998 по 2013 год, после чего покинул группу ради сольной карьеры. Другой бывший член группы Игорь Сорин умер в возрасте 28 лет в 1998 году после падения с балкона шестого этажа.

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