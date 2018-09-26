Рыжий из «Иванушек» показал квартиру своего детства

Андрей Григорьев-Аполлонов, один из солистов популярной в 90-е годы поп-группы «Иванушки International», выложил в своем Instagram видеоролик, снятый в сочинской квартире, где прошли его детство и юность.

Видеоэкскурсия показывает типичный интерьер квартиры 90-х с ковром на стене, плакатами знаменитостей, наклейками и старыми советскими игрушками. Григорьев-Аполлонов отметил, что ремонта в квартире не было около 40 лет, и заявил, что намерен наконец отремонтировать и сдать жилье в аренду.

В комментариях к видеоролику многие подписчики выразили восхищение ностальгической атмосферой и попытались отговорить артиста от ремонта. «Андрюш, нельзя сдавать квартиру в ней столько истории и памяти. Лучше в ней сделать ремонт и оставить ее как музей семьи Андрея Григорьева-Аполлонова», — пишет пользователь viki_foreva. «Андрей, не надо там ремонт делать! Оставь все как есть! И пыль сохрани! Поклонницы будут приходить дышать тобой! Я — в первых рядах!», — вторит ей pitosha131.

Ранее Григорьев-Аполлонов сообщил подписчикам о том, что прошел в Южной Корее онкологическое обследование. Музыкант решил отправиться в Сеул, поскольку давал концерт во Владивостоке, который находится неподалеку. «Прошел медицинское обследование на онкологию и раковые клетки — абсолютно здоров! За 20 минут мне восстановили позвоночник совершенно безболезненной, несуществующей в России процедурой "нейропластика"», — отметил артист.

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