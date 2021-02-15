Лидер группы «Руки вверх!» показал новую квартиру

Российский певец и лидер поп-группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков показал свою новую квартиру в Москве, в которой он проживает с женой Региной Бурд и тремя детьми. Жуков провел экскурсию по жилью во время интервью Лауре Джугелии для YouTube-канала Fametime Tv.

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Квартира находится в центре столицы и выполнено в стиле минимализма, к поклонникам которого себя относит певец. В качестве главных цветов Жуков выбрал белый и серый, дополнив интерьер акцентами из древесины в виде ниши в стене, досок на потолке и дверей. Супруги отметили, что перед переездом предупреждали детей о светлом дизайне комнат и просили содержать их в порядке.

В квартире Жукова есть несколько спален, просторный холл, большая гостиная, соединенная с кухней и столовой. Там также оборудованы камин и терраса. По словам Жукова, узнав об особенностях квартиры, он быстро согласился на покупку и не стал рассматривать другие варианты, так как мечтал о пространстве. Артист добавил, что до покупки собственного жилья на протяжении более 15 лет вместе с семьей жил в съемных квартирах.

В ноябре 2020 года во время интервью Джугелии московскую квартиру показала певица и бывшая солистка группы 5sta Family Юлианна Караулова. Артистка отметила, что вместе с женихом приобрела жилье несколько лет назад. Оказалось, что возлюбленные копили на квартиру, а после покупки провели там масштабный ремонт.

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