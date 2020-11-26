Партнер Рудковской показала московскую квартиру

Российская певица и бывшая солистка группы 5sta Family Юлианна Караулова, которой на основании партнерских отношений помогает продюсер Яна Рудковская, показала московскую квартиру. Караулова провела экскурсию по жилплощади в рамках интервью Лауре Джугелии для YouTube-канала PEOPLETALK TV.

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По словам певицы, она вместе со своим женихом, музыкальным продюсером Андреем Черным приобрела недвижимость около четырех лет назад. Интерьер квартиры выполнен в светлых тонах с яркими акцентами в виде зеленого дивана, коричневого обрамления входной двери и кухонных шкафов изумрудного цвета с желтыми полками. В разговоре с Джугелией Караулова отметила, что квартира небольшая. Она включает просторную гостиную, кухню, спальню с окном-эркером, а также гардеробную, одну ванную комнату и туалет.

Караулова рассказала, что во время ремонта им пришлось прокладывать в квартире новые коммуникации, заново класть полы и полностью менять планировку. Певица заметила, что она и ее жених копили на покупку недвижимости, так как изначально не могли позволить себе приобрести понравившийся вариант. Во время разговора Джугелия поинтересовалась, на кого оформлена жилплощадь. Караулова пояснила, что по документам квартира принадлежит ей, а ее жених прописан по этому адресу.

В сентябре 2020 года историк моды и ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев показал подписчикам в Instagram свою трехкомнатную парижскую квартиру, которая находится на левом берегу Сены. Васильев отметил, что сохранил жилплощадь с 1982 года. Однако не все подписчики оценили интерьер. Некоторым из них он показался «переполненным деталями».

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