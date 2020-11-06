Телеведущий Шепелев рассказал о поисках новой квартиры

Телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал в своем Instagram о поисках новой квартиры в Москве. Он намерен жить там с возлюбленной — дизайнером Екатериной Тулуповой.

Вместе с парой будут жить и дети: дочь Екатерины от первого брака Лада и сын Шепелева Платон, рожденный в партнерстве телеведущего с Жанной Фриске (певица умерла из-за глиобластомы в 2015 году). Благодаря Ладе и Платону их родители и познакомились: оба ребенка ходили в один детский сад.

Шепелев написал, что очень устал после «изматывающих просмотров». Он отметил, что «мечты сбываются, но почему-то часто тогда, когда они уже совсем не нужны». В качестве примера ведущий привел историю Тулуповой, которая очень хотела жить в доме напротив ресторана «Аист» на Патриарших прудах, но спустя 10 лет посмотрела там жилье и решила, что оно ей «даром не нужно».

Шепелев сталкивался с подобной ситуацией. Он рассказал, как однажды его в гости в Москве пригласила посольская семья. «У них была огромная (как мне тогда показалось) квартира с высоченными четырехметровыми потолками, французскими люстрами, паркетом и лепниной на потолке. И тогда я подумал: "Господи, как же хорошо! Вот бы мне когда-нибудь так жить". И вот час назад мы просматривали точно такую же квартиру, и я осознаю — не хочу. Могу. Но не хочу, мне не нужно», — подытожил ведущий.

Ранее Шепелев был замешан в скандале с подмосковным загородным домом своей умершей гражданской жены Жанны Фриске. Отец певицы, Владимир Фриске, пообещал инициировать новое судебное разбирательство с ведущим, поскольку тот, по мнению мужчины, отобрал у его дочери недвижимость. «Шепелев обещал ей выплатить свою долю, но так и не заплатил. Она умерла. Нам ее деньги он не отдал. Так еще и нашу долю в доме забрал», — заявил Фриске.

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