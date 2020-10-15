Телеведущий Шепелев возмутился «зверством ОМОНа» Белоруссии после пыток друга

Телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал об избиении студенческого друга Максима Хорошина в Минске белорусскими силовиками. В посте в Instagram он возмутился происходящим в республике и подчеркнул, что «так больше не может продолжаться».

Ведущий отметил, что испытывает ненависть, злость и растерянность из-за ситуации с Хорошиным. «Я пишу это потому, что не могу молчать, потому что никогда зверство ОМОНа Беларуси не касалось меня так близко и так лично. Режим Лукашенко преступный», — добавил Шепелев.

По словам ведущего, на приятеля, который владел небольшим бизнесом по продаже цветов, напали, а после избивали и пытали сотрудники правоохранительных органов, хотя и были не в униформе. Позже было опубликовано видео, на котором Хорошина выводят из изолятора и везут в реанимацию. Ролик перепостили многие жители республики на своих страницах в соцсетях.

«Так не должно, так не может продолжаться. Сложение полномочий. Перевыборы. Мирная передача власти — требование большинства. Большинства жителей Беларуси», — подчеркнул шоумен. Он добавил, что его друзья, их жены и дети живут в страхе, что за ними придут неброско одетые в штатское сотрудники.

В августе ведущий Первого канала Иван Ургант поддержал жителей Белоруссии и выступил против насилия над гражданами страны со стороны силовиков. Он также разместил фотографию с бело-красно-белым флагом Белоруссии, который был государственным символом республики в 1991-1995 годах.

В Белоруссии третий месяц люди регулярно выходят на митинги и устраивают акции протеста. Участники требуют отставки президента Александра Лукашенко, проведения новых выборов и наказания силовиков, ответственных за жестокие разгоны демонстрантов в начале августа. Власти считают, что в ситуации присутствует вмешательство извне. Лукашенко провел тайную инаугурацию, о которой гражданам Белоруссии объявили уже после ее окончания.