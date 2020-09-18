Ургант высмеял «появление» сына Лукашенко в московской школе

Ведущий Первого канала Иван Ургант высмеял новость о том, что сын Александра Лукашенко 16-летний Николай будет учиться в московской школе под вымышленной фамилией. Выпуск «Вечернего Урганта» опубликован на сайте телеканала.

«Говорю школьникам: если к вам в класс зайдет человек с автоматом Калашникова и скажет, что его зовут Джастин Тимберлейк, то знайте — это сын президента Белоруссии», — высмеял ведущий ситуацию с «появлением» юноши в столичном учебном заведении.

17 сентября появилась информация о том, что младший сын Лукашенко Николай переехал в Москву и будет учиться под чужой фамилией. Лицей при Белорусском государственном университете, куда поступил юноша, осудил насилие силовиков в отношении протестующих. В связи с этим власти решили, что сыну будет некомфортно там учиться.

В начале сентября Ургант спародировал Александра Лукашенко и его сына, когда в конце августа на фоне протестов в Минске они появились на публике в бронежилетах и с оружием в руках.

В ролике ведущий выступил в роли белорусского политика. Он был одет в бронежилет и кепку, а в руках нес игрушечный пистолет. Его сопровождал соведущий Дмитрий Хрусталев, сыгравший 16-летнего Николая. Комик был в военной каске, бронежилете и с водяным пистолетом.

Пользователи соцсетей неоднократно обращали внимание на Николая Лукашенко. Вскоре после начала акций протеста в республике в сети задумались о том, что 16-летнего сына политика необходимо спасти от отца. Некоторые заявили, что Николаю необходима немедленная помощь.