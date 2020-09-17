Стало известно о переезде в Москву сына Лукашенко

Младший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай переехал в Москву и будет учиться под чужой фамилией. Об этом в четверг, 17 сентября, пишет «Комсомольская правда».

Источник в лицее при Белорусском государственном университете сказал, что Лукашенко-младший, поступивший к ним в мае, забрал документы. Экс-президент Национальной академии наук Белоруссии Александр Войтович подтвердил информацию: лицей БГУ осудил насилие силовиков в отношении протестующих, и власти решили, что сыну главы государства будет некомфортно там учиться.

«Видимо, решили, что плохое отношение преподавателей к Лукашенко будет перенесено на его сына. Поэтому Коля забрал документы и будет учиться в Москве», — сказал Войтович. Ему стало известно от знакомых «в сфере образования», Николай Лукашенко переводится в гимназию при МГУ.

Бывший сотрудник КГБ сообщил, что сына белорусского президента «переправили в Москву в обстановке секретности» и на первое время поселили в посольстве. «Коля будет учиться под вымышленной фамилией. И по крайней мере первое время — дистанционно», — добавил источник.

В Белоруссии шестую неделю продолжаются массовые протесты с требованием отставки Лукашенко и проведения новых президентских выборов. Во время одного из массовых митингов в Минске Лукашенко прилетел на вертолете в свою резиденцию с автоматом в руках. Его сопровождал младший сын, также вооруженный автоматом.