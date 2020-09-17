В гимназии при МГУ ответили на данные о переводе сына Лукашенко

В секретариате гимназии при Московском государственном университете (МГУ) имени Ломоносова ответили на данные о переводе Николая Лукашенко, младшего сына президента Белоруссии Александра Лукашенко. Там заявили, что он у них не учится, передает РИА Новости.

«Нет, это не правда, ничего подобного», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Николай Лукашенко якобы переехал в Москву и будет учиться в гимназии при МГУ под чужой фамилией. Бывший президент Национальной академии наук Белоруссии Александр Войтович подтвердил «Комсомольской правде» эту информацию. По его словам, лицей при Белорусском государственном университете, где Николай Лукашенко учился ранее, осудил насилие силовиков в отношении протестующих, и власти решили, что сыну главы государства будет некомфортно там учиться.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые протесты с требованием отставки Лукашенко и проведения новых президентских выборов. Во время одного из массовых митингов в Минске Лукашенко прилетел на вертолете в свою резиденцию с автоматом в руках. Его сопровождал младший сын, также вооруженный автоматом.