Путин «покатал» Урганта на машине

Телеведущий Иван Ургант «прокатился» на машине до Останкино c президентом России Владимиром Путиным. Это стало возможным благодаря монтажу: за основу взяли августовский ролик, в котором глава государства за рулем Aurus открывал движение на новых участках трассы «Таврида». Рядом с ним на пассажирском сидении был представитель компании, которая занималась стройкой. Его заменили Ургантом и подогнали под реплики Путина вопросы и замечания телеведущего. Получившееся видео показали в эфире, оно доступен на сайте Первого канала.

В том же выпуске Ургант с соведущим Дмитрием Хрусталевым спародировали президента Белоруссии Александра Лукашенко с сыном Николаем, которые в конце августа во время протестов в Минске появились на публике в бронежилетах и с оружием в руках.