Фразу Путина «бабки-то где?» превратили в мем

Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов, входящий в кремлевский пул, предложил использовать выражение президента России Владимира Путина из интервью ТАСС в качестве мема. Отрывок речи, который журналист превратил в мем, он опубликовал у себя в Twitter.

«Бабки-то где, извините за моветон? Денежки где?» — задался вопросом президент, комментируя тему Украины.

Во время беседы Путин высказал уверенность в том, что украинские власти преследовали цель удержать награбленное. На собственный вопрос «денежки где?» Путин сам же ответил: «В заграничных банках».

«Что нужно делать для этого (для сохранения награбленного — прим. «Ленты.ру»)? Показать, что они служат тем, у кого эти деньги лежат», — подытожил глава государства.

Ранее в рамках проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину» президент высказывался об общих корнях с украинцами, а также об отношении отцов-основателей украинского национализма XIX века к России.

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