Президент России Владимир Путин высказался об общих корнях с украинцами. Об этом он заявил в интервью агентству ТАСС в рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину», доступном на YouTube-канале.

Российский лидер призвал уважать чувство собственного национального самосознания украинцев, которое возникло у значительной части населения, однако счел необходимым помнить об общей истории двух стран. «Я уже много раз говорил: я считаю, что мы один и тот же народ. Не знаю, нравится это или нет [украинцам], но если посмотреть на реалии, это так и есть», — объяснил Путин.

По словам главы государства, среди украинцев, которые жили на западе страны, начала складываться общность людей, которые воспринимали себя с «известной степенью независимости от российского государства». Он напомнил, что несколько веков назад между русскими и украинцами не было никаких различий в языке — они начали формироваться в XVI веке в результате полонизации украинцев, живших на территории, находившейся под властью Речи Посполитой.

Путин добавил, что русских и украинцев многое объединяет, но в то же время многое и разъединяет. «В современном мире объединение усилий дает нам колоссальные конкурентные преимущества. И наоборот — разъединение делает нас слабее», — резюмировал он.

В ходе предыдущего выпуска интервью глава государств рассказал о правильном ударении в слове «украинцы». Во время беседы журналист Андрей Ванденко поправил Путина, который произнес это слово с ударением на второй слог. В ответ Путин настоял на своем варианте произношения — «укрàинцы».

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