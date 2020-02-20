Путин заранее обсудил с Медведевым отставку правительства

Президент России Владимир Путин заранее обсуждал с Дмитрием Медведевым отставку его правительства. Об этом глава государства рассказал в интервью ТАСС.

По словам Путина, у них очень открытые, товарищеские, дружеские отношения много лет. «У нас секретов друг от друга нет», — сказал он. Президент также не согласился с формулировкой, что отставка кабмина была своего рода спецоперацией. Однако он не стал уточнять, кто еще, кроме него и Медведева, знал об этих планах и когда было принято соответствующее решение.

В ответ на комментарий журналиста о том, что быстрое формирование правительства вызывает ощущение поспешности, Путин спросил: «А зачем с такими вопросами тянуть, что поменяется?». По словам президента, ситуации, когда правительство долго формируется, не должно быть никогда.

«Россия не такая страна, которая может, как Бельгия, оставаться без правительства целый год», — отметил Путин.

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15 января после оглашения послания Владимира Путина Федеральному собранию Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства. По словам Медведева, решение мотивировано анонсированными президентом изменениями Конституции, которые, в частности, затрагивают порядок формирования кабмина. При этом ранее уточнялось, что правительство до последнего не знало о грядущей отставке.

16 января Медведев был назначен заместителем председателя Совета безопасности России, а правительство возглавил Михаил Мишустин, руководивший до этого Федеральной налоговой службой.

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