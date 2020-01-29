Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев одним словом описал свои дела и ощущения от должности заместителя председателя Совета безопасности. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.

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«Отлично!» — сказал Медведев, отвечая на вопрос, как он чувствует себя на новом месте работы.

16 января Дмитрий Медведев указом президента России Владимира Путина был назначен на пост заместителя председателя Совета безопасности.

Новую должность он получил после того, как 15 января сообщил Путину об отставке правительства в полном составе. Президент согласился и назначил новым премьер-министром главу Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаила Мишустина.

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