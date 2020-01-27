Медведев призвал ЕР объективно оценивать работу нового правительства

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что партия поддерживает новое правительство страны и призвал единороссов объективно оценивать работу кабмина. Об этом в понедельник, 27 января, сообщает ТАСС.

«Поддержка любого правительства, и, конечно, нового правительства, означает, что мы несем за это правительство партийную и политическую ответственность», — заключил бывший премьер-министр.

По его словам, партия не может «подменять исполнительную власть». Медведев обратил внимание на то, что у «Единой России» есть собственные задачи в процессе развития страны.

Кроме того, председатель ЕР предложил подготовить встречу руководства партии с новым составом правительства. Как отмечает РИА Новости, о сроках пока не сообщается.

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Медведев вместе с правительством ушел в отставку 15 января. Новым премьер-министром назначен бывший руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин. Медведев в свою очередь получил должность заместителя председателя Совета безопасности.

Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, решение об отставке было принято на фоне новых задач и оценок, которые были озвучены главой государства во время послания Федеральному собранию. Речь идет, в том числе, о поправках в Конституцию. Он добавил, что правительство Медведева ушло в отставку, «дабы дать президенту карт-бланш на достижение целей национального развития», которые являются экстраординарной задачей.

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