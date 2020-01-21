Премьер-министр России Михаил Мишустин дал первые поручения новому составу правительства страны. Трансляция первого заседания кабмина велась на YouTube-канале «России 24».

В частности, глава правительства призвал незамедлительно внести поправки в бюджет, необходимые для реализации социальной части послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. По словам Мишустина, демография, рост доходов и повышение уровня жизни россиян являются главными задачами нового кабмина.

Отдельно премьер затронул вопрос реализации национальных проектов. «Я хотел бы, чтобы вы, уважаемые члены правительства, именно этим руководствовались в принятии всех необходимых решений и не забывали, что все члены правительства несут персональную ответственность за реализацию национальных целей развития и национальных проектов», — сказал он.

Также Мишустин отметил, что передача дел от старых министров к новым не должна отразиться на работе кабмина.

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