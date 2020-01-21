Названы вице-премьеры России

Президент России Владимир Путин подписал указы о назначении вице-премьеров страны. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Первым вице-премьером в кабмине Михаила Мишустина будет бывший помощник президента Андрей Белоусов. Заместителями председателя правительства назначены двое замруководителя ФНС Дмитрий Григоренко и Алексей Оверчук, глава Росреестра Виктория Абрамченко, гендиректор «Газпром-медиа холдинг» Дмитрий Чернышенко и заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин. Свои посты сохранили вице-премьеры Татьяна Голикова, Юрий Борисов и Юрий Трутнев.

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В правительстве Дмитрия Медведева было десять вице-премьеров, включая одного первого.

16 января президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина на пост премьер-министра. До этого его кандидатуру поддержали депутаты Госдумы. Впервые в истории не было ни одного голоса против. Правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку после анонсируемых президентом изменений в Конституции РФ. В ходе послания Федеральному собранию российский лидер объявил, что в основной закон внесут поправки, в частности, речь идет о закреплении приоритета Конституции России над международным правом.

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