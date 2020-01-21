Стала известна судьба Виталия Мутко

Исполняющий обязанности вице-премьера Виталий Мутко не войдет в новый состав правительства. О судьбе чиновника сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники в Белом доме.

Эту информацию изданию подтвердили три собеседника в правительстве.

Ранее в январе Мутко прокомментировал отставку правительства Дмитрия Медведева. По его словам, уход кабинета министров в полном составе не означает, что правительство провалило поставленные ему задачи. Также Мутко заявил, что отставка правительства связана с запросом на изменения, о котором в послании Федеральному собранию заявил президент Владимир Путин.

15 января Медведев объявил об отставке правительства. По его словам, такое решение принято на фоне объявленных президентом планирующихся изменений в Конституцию.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!