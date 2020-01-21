Шойгу останется в правительстве

Исполняющий обязанности министра обороны России Сергей Шойгу войдет в новый состав правительства страны. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК, которое ссылается на источники в Белом доме.

По информации издания, свой пост в правительстве сохранит и исполняющий обязанности вице-премьера по оборонно-промышленному комплексу Юрий Борисов.

Сергей Шойгу возглавил военное ведомство в 2012 году. Основным достижением за годы службы, пишет РБК, считаются перевооружение армии и обеспечение военнослужащих жильем. При нем (с 2015 по 2018 год) Россия принимала участие в военной операции в Сирии.

Юрий Борисов, до того как стать вице-премьером, шесть лет занимал пост заместителя министра обороны и отвечал за организацию военно-технического обеспечения вооруженных сил. Журналисты издания отмечают, что в его адрес публично не прозвучало ни одной претензии.

Ранее 21 января сообщалось, что в состав нового правительства не войдет исполняющий обязанности вице-премьера Виталий Мутко. Также известно, что без должности министра просвещения останется Ольга Васильева, занимавшая этот пост в правительстве Дмитрия Медведева. Главным кандидатом на должности главы Минпросвещения в правительстве Михаила Мишустина является глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.

15 января Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства. По его словам, такое решение принято на фоне объявленных президентом планирующихся изменений в Конституцию. Владимир Путин предложил на пост нового премьера руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина.

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