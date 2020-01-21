Медведев отписался от правительства в Instagram после отставки

Бывший премьер-министр Дмитрий Медведев отписался от аккаунта правительства в Instagram. На это обратили внимание авторы Telegram-каналов, в частности, новостной канал «Раньше всех. Ну почти».

Медведев вместе с правительством ушел в отставку 15 января. Новым премьер-министра назначен бывший руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин. До формирования нового кабинета министров члены ушедшего в отставку правительства продолжат исполнять свои обязанности.

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