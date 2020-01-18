Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал отставку правительства обычным событием. Его слова передает ТАСС.

«Это происходит во всем мире, происходит и в нашей стране. Может, в последние годы это не было очень часто, но тем не менее это совершенно обычное событие», — сказал бывший премьер, подчеркнув, что к подобным событиям стоит относиться абсолютно спокойно.

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Медведев отметил, что президент и премьер всегда обсуждают вопросы назначения и потенциальной отставки, и добавил, что это совершенно нормально.

Ранее Медведев прокомментировал отставку правительства похожим образом. Он заявил, что не видит в этом ничего особенного, а также подчеркнул, что смена правительства знаменует «конституционные или какие-то иные» изменения в стране.

15 января президент России Владимир Путин отправил в отставку правительство во главе с Дмитрием Медведевым. На пост премьера глава государства выбрал руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаила Мишустина. До формирования нового кабинета министров члены ушедшего в отставку правительства продолжат исполнять свои обязанности.

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