Медведев прямо перед отставкой распорядился потратить 127 миллиардов рублей

Дмитрий Медведев прямо перед своей отставкой с поста премьер-министра России в среду, 15 января, подписал указ о выделении из бюджета 127 миллиардов рублей на строительство атомного ледокола «Лидер». Постановление, определяющее эти траты, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Заказ поручено исполнить заводу «Звезда». Судно, которое станет самым мощным в мире ледоколом, должны сдать в 2027 году. Оно обеспечит круглогодичную навигацию по Северному морскому пути.

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С помощью нового ледокола в том числе можно будет круглогодично вывозить сжиженный природный газ (СПГ) с Ямала и Гыданского полуострова. Также в качестве аргументов в поддержку его строительства называли возможность увеличить транзитный грузопоток по перспективному маршруту.

Медведев объявил об уходе правительства в отставку вскоре после послания Федеральному собранию президента страны Владимира Путина. На пост премьера глава государства выбрал руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаила Мишустина. До формирования нового кабинета министров члены ушедшего в отставку продолжат исполнять свои обязанности.

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