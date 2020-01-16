России предложили новую налоговую реформу

В России следует провести новую налоговую реформу, которая коснется в первую очередь налога на доходы физических лиц. Соответствующее предложение в ходе панельной дискуссии «Доверие как фактор и инструмент экономического развития» в рамках Гайдаровского форума в РАНХиГС высказал декан экономического факультета МГУ Александр Аузан, передает корреспондент «Ленты.ру».

«На мой взгляд — взгляд экономиста — парламент нужен только для того, чтоб распределять налоги населения. Хотя люди этого зачастую не понимают. Кто управляет налогами — им просто непонятно», — отметил Аузан.

По его словам, изменения должны коснуться налога на доходы физических лиц. «НДФЛ надо переносить с предприятия на человека — чтобы он платил там, где живет, на муниципальном уровне. Я понимаю, что Москве и Санкт-Петербургу это не понравится, но что поделать», — сказал экономист. Также он напомнил, что в настоящее время совокупная налоговая нагрузка на доходы населения составляет 50 процентов: «Выше, чем в Америке, хоть пока и ниже, чем в Скандинавии. Дайте людям голосовать налогами», — заключил Аузан.

Ранее в четверг, 16 января, кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин отреагировал на идею введения в стране так называемого налога на богатых. По его словам, на данный момент переход на прогрессивный налог неэффективен и неактуален.

Гайдаровский форум проходит в РАНХиГС 15-16 января. Его организаторами являются РАНХиГС, Институт Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России. Лента.ру выступает информационным партнером форума.

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