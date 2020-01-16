Мишустин отреагировал на идею налога на богатых

Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин отреагировал на идею введения в стране так называемого налога на богатых. По его словам, на данный момент переход на прогрессивный налог неэффективен и неактуален. Его слова привел глава комитета по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов, передает «Интерфакс».

Депутат уточнил, что это связано с тем, что сейчас в стране порядка 20 миллионов человек, чьи доходы оказываются меньше прожиточного минимума. «У нас нет среднего класса, не с кого собирать прогрессивную статью», — констатировал Гаврилов. «А вопрос с богатыми и сверх богатыми надо решать по-другому, большей прозрачностью и большей ответственностью», — добавил он.

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Против введения налога на богатых высказывался и министр финансов Антон Силуанов. Он называл это бессмысленной операцией с точки зрения экономики и отмечал, что в течение нескольких ближайших лет это нецелесообразно. Силуанов считал, что Введение прогрессивной шкалы усложнит администрирование налогов и ухудшит их собираемость.

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