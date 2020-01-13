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Российских домохозяек предложили заставить платить налоги

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Депутат Госдумы от Единой России Сергей Вострецов предложил заставить российских домохозяек платить налоги, как самозанятых. Об этом парламентарий сообщил «Росбалту».

Он уточнил, что этот вопрос обсуждался еще полтора года назад. «28 миллионов человек Минтруд не может найти, они находятся непонятно где, в воздухе. У них что, детей нет, ИНН нет, не передвигаются они? Так давайте посмотрим за ними!» — сказал Вострецов.

По его словам, после принятия закона о самозанятых им воспользовались только 20 тысяч человек. Депутат отметил, что эти люди не относятся ни к одной социальной категории, но «за пособиями и в поликлиники они первыми ломятся». «А потом мы удивляемся, почему у врачей и учителей зарплаты маленькие! А с чего они будут большими, если треть населения не платит налоги?» — возмутился Вострецов.

Он подчеркнул, что в России нужна прогрессивная шкала налогообложения, и дело не в том, чтобы богатые больше платили. «Какой смысл увеличивать налог на богатых, если это то же самое, что лить воду в сито?» — сказал парламентарий, добавив, что треть населения неуважительно относится к добропорядочным налогоплательщикам.

Первый заместитель председателя фракции «Единой России» Андрей Исаев в беседе с РИА Новости объяснил, что предложение Вострецова — его личная позиция, подобные инициативы другие депутаты не поддерживают. По его словам, фракция осторожно относится к введению дополнительных налогов и платежей для граждан, поскольку эта тема серьезная и даже болезненная.

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