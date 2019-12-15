Путин расширил эксперимент с самозанятыми

Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении эксперимента по налогу на самозанятых. Об этом сказано на портале правовой информации.

Согласно опубликованному документу, с 1 января 2020 года эксперимент будет распространен еще на несколько регионов: на Санкт-Петербург, Воронежскую, Волгоградскую, Ленинградскую, Нижегородскую, Новосибирскую, Омскую, Ростовскую, Самарскую, Сахалинскую, Свердловскую, Тюменскую, Челябинскую области, а также на Красноярский и Пермский края, Ненецкий, Ханты-Мансийский (Югра) и Ямало-Ненецкий автономные округа, а также республику Башкортостан.

Отмечается, что необходимо будет проанализировать реализацию эксперимента за 2019 год и оценить возможность и целесообразность его расширения с 1 июля 2020 года на все субъекты Российской Федерации.

Материалы по теме Час расплаты Власти хотят денег от миллионов россиян. Получат ли?

В ноябре министр финансов Антон Силуанов заявил, что налоговый режим для самозанятых собираются распространить на все регионы страны с лета 2020 года. Он пообещал, что в ведомстве доработают схему, чтобы минимизировать вероятные риски для бюджета.

С 2019 года в четырех субъектах Федерации — Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане — в экспериментальном формате действует налог для самозанятых. Это касается граждан, оказывающих платные услуги без привлечения наемных сотрудников. Таких работников обязали отчислять четыре процента от суммы своего дохода при работе с физическими и шесть процентов — при работе с юридическими лицами.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!