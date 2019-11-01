Эксперимент с самозанятыми распространят на всю Россию

Налоговый режим для самозанятых собираются распространить на все регионы страны с лета 2020 года. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов. Его слова приведены в сообщении, опубликованном на сайте министерства.

Он рассказал, что в ведомстве проанализируют опыт реализации эксперимента в пилотных регионах и доработают схему, чтобы минимизировать вероятные риски для бюджета. «Ориентировочно с 1 июля 2020 года будем готовы распространить этот налоговый режим на всю страну», — резюмировал Силуанов. В Минфине подсчитали, что в качестве самозанятых уже зарегистрировались более 240 тысяч человек.

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В начале октября в Минфине предложили ограничить перечень профессий, которыми могут заниматься самозанятые россияне. О каких именно ограничениях идет речь, пока не уточняется.

С 2019 года в четырех субъектах Федерации — Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане — в экспериментальном формате действует налог для самозанятых. Это касается граждан, оказывающих платные услуги без привлечения наемных сотрудников. Таких работников обязали отчислять четыре процента от суммы своего дохода при работе с физическими и шесть процентов — при работе с юридическими лицами. Изначально эксперимент хотели растянуть на десять лет, но в Минфине настояли на распространении его на другие регионы уже со следующего года.

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