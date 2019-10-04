Самозанятых россиян задумали ограничить в профессиях

Минфин выступил с предложением ограничить перечень профессий, которыми могут заниматься самозанятые россияне. Об этом сообщил глава ведомства Антон Силуанов, передает РИА Новости.

«Нам, наверное, нужно четко определить перечень профессий, где такая система может работать. Водители, предположим, репетиторы и так далее и тому подобное. Перечень профессий должен быть фиксирован», — сказал министр.

Материалы по теме Час расплаты Власти хотят денег от миллионов россиян. Получат ли?

Ранее в пятницу, 4 октября, спикер Совфеда Валентина Матвиенко объявила, что эксперимент по специальному налоговому режиму для самозанятых проходит успешно, и предложила с 2020 года распространить эту практику на всю страну. «В качестве самозанятых уже зарегистрировались более 200 тысяч человек. И специальный налог на профессиональный доход оправдал себя», — констатировала она.

С 2019 года в четырех регионах — Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане — в экспериментальном формате действует налог для самозанятых. Так, граждане, которые оказывают платные услуги без привлечения наемных работников, отчисляют четыре процента от суммы своего дохода при работе с физическими и шесть процентов — при работе с юридическими лицами.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!